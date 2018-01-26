В ожидании «чёрного неба»: погода на неделю в Новокузнецке

В ближайшие дни в Новокузнецке ожидается ясная погода, без ветра. Такие неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Поэтому велика вероятность, что в городе введут режим «чёрного неба».

Сегодня, 12 февраля, ожидается переменная облачность при – 14,-9 °С. Штиль.

Во вторник и среду дымка. Днём средняя температура -12, -7 °С, в ночные часы до -24 °С. Без осадков и ветра.

15 февраля пасмурно. Ближе к вечеру поднимется ветер до 3 м/с. Возможны кратковременные осадки при -7 °С.

В пятницу малооблачно, ветер усилится до 9 м/с. Осадки прекратятся. Ближе к полудню столбик термометра покажет -14°С.

В выходные дни до -15 °С, в ночные часы до -24 °С. В субботу возможен снег.