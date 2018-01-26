Завершено расследование дела о вымогательстве акций «Инского»: Тулеева допросили

Следователи завершили расследование дела в отношении кузбасских экс-чиновников о вымогательстве акций разреза «Инской».

Все обвиняемые находятся под домашним арестом, а бывшего главу кузбасского СКР Сергея Калинкина держит под стражей, сообщает «Коммерсант». О завершении расследования стало известно на суде о продлении меры пресечения до 13 июня.

По словам следователей, теперь фигурантам нужно ознакомиться со 115 томами дела.

В рамках расследования допросили губернатора области Амана Тулеева — несколько месяцев допрос переносили из-за болезни главы региона. Тулеев дал показания в конце прошлого года, сообщили следователи, отказавшись раскрывать подробности.