«Куда вас тянет»: миллиардер из Новокузнецка рассказал Путину анекдот про изнасилование

Глава Новолипецкого металлургического комбината, уроженец Новокузнецка Владимир Лисин на съезде РСПП обратил внимание Владимира Путина на большое количество ограничений от государства. Сделал он это с помощью анекдота про пьющего тракториста и колхоз, который показывает, «что таким образом мы принимаем решение».

Полный текст выступления можно почитать на сайте РСПП.

В ответ на выступление Владимира Лисина Путин пообещал «зачистить» всё, что мешает развитию российской экономики. Президент рассказал, что Минфин, Минэкономразвития и Центробанк «как следует поработают» с крупными предприятиями, а также средним и малым бизнесом.