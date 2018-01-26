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Новость от 11 февраля 2018

Лайфхак: москвичка написала «Навальный» на сугробе, и его убрали

В Москве жительница отчаялась просить управляющую компанию убрать снег во дворе и написала на сугробе «Навальный». Об этом сообщила её соседка Варвара Грязнова.

И действительно, через некоторое время во дворе появились дворники и убрали сугроб, а также затёрли надпись.

novokuznetsk.su

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