Лайфхак: москвичка написала «Навальный» на сугробе, и его убрали

В Москве жительница отчаялась просить управляющую компанию убрать снег во дворе и написала на сугробе «Навальный». Об этом сообщила её соседка Варвара Грязнова.

И действительно, через некоторое время во дворе появились дворники и убрали сугроб, а также затёрли надпись.