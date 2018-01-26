Лайфхак: москвичка написала «Навальный» на сугробе, и его убрали

В Москве жительница отчаялась просить управляющую компанию убрать снег во дворе и написала на сугробе «Навальный». Об этом сообщила её соседка Варвара Грязнова.
Соседка отчаялась ждать уборки снега в ответ на простые жалобы и просьбы и перешла к решительным действиям! Запасаемся и считаем, через сколько минут снег уберут #навальный @navalny #нагорный #юао #жкх #москва #снег pic.twitter.com/6fFQer2zWr— Varvara Gryaznova (@supervarka) 10 февраля 2018 г.
И действительно, через некоторое время во дворе появились дворники и убрали сугроб, а также затёрли надпись.
Ну что — именем Навального @navalny действительно можно вызвать дворника в ваш двор ;) проверено в районе #Нагорный #юао #Москва #жкх #снег #сугробы pic.twitter.com/NbazJtQ1ye— Varvara Gryaznova (@supervarka) 10 февраля 2018 г.
novokuznetsk.su
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