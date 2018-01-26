«Дезодорант Аба», или Чем пахнет Куйбышевский район: мэр пошутил в прямом эфире

Глава Новокузнецка в эфире программы «Утро с мэром» рассказал о ремонтных работах в Куйбышевском районе. Планируется привести в порядок ДК «Дзержинского» и прилегающую площадь вокруг него. Сергей Кузнецов ещё раз подчеркнул, что сейчас экологическая ситуация в городе стала лучше и река Аба стала чище. В шутку он даже предложил сделать дезодорант с запахом реки.

«В Куйбышевском районе есть водоём с утками. Замечательный мост и площадь, тополиная роща. За два года надо привести всё в нормальное состояние, стоит это недёшево. Я лично как гражданин голосую за то, чтобы этот сквер сделать.

Там ещё надо запах от реки устранить. Эти запахи, которые идут от реки возле железного моста – это работает шахтный водоотлив. Идёт откачка воды шахтовая. Она экологически чистая, а эти примеси, которые выходят из-под земли, они вот так пахнут. Это буквально городская достопримечательность. Я даже предлагал сделать дезодорант на Год Куйбышевского района и назвать его «Дезодорант Куйбышевский», «Дезодорант Аба» или «Железный мост», — предложил с улыбкой мэр.