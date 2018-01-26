Легчает: ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк вновь уменьшил уровень ключевой ставки.

С 12 февраля её уровень уменьшится с 7,75 до 7,5% годовых, сообщили в ЦБ. По мнению экспертов, годовая инфляция держится на низком уровне, эти показания устойчивы.

Помимо этого, снижаются и ожидания по инфляции, практически нет риска, что она превысит годовой уровень в 4%. В начале года она составляла 2,2%.

Исходя из всех перечисленных факторов, ЦБ может сменить умеренно жёсткую денежно-кредитную политику на нейтральную.