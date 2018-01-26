«Нет, не я»: Мединский заявил, что не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил журналистам, что не давал президенту флешку с фильмом «Движение вверх».

СМИ предположили, что именно глава минкульта мог дать Владимиру Путину флешку.

«Нет, не я», — опроверг это мнение Мединский, пишет РИА ФАН.

Глава Минкульта добавил, что у президента России «есть возможность» смотреть картины.

Напомним, Владимир Путин рассказал, что посмотрел фильм на флешке на встрече с доверенными лицами в январе, когда слово взял актёр Владимир Машков.

- Уже украли? — удивился Машков - Не украли. А дали посмотреть, — парировал Путин.

Затем Владимир Машков рассказал президенту о проекте, который реализует в Новокузнецке, «Кукла лечит» и попросил распространить эту практику на всю страну.