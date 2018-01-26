Работать до гробовой доски: россиянам пенсия не грозит

Население Земли стремительно стареет. Количество людей старше 60 лет увеличилось втрое с 1950 по 2000 год, к 2050 году оно снова утроится. Растёт и доля старшего населения — в 1950 году люди старше 60 лет составляли лишь 8% мирового населения, в 2000 году — уже 10%, а к 2050 году, по прогнозам ООН, их доля достигнет 21%. Вместе с этим увеличивается и средняя продолжительность жизни. В 1950 году прогнозируемая продолжительность жизни при рождении в среднем составляла 48 лет, в 2015-м — 71 с половиной года. То есть человек, родившийся в 1950 году, скорее всего, умер бы, не дожив до 50, а человек, родившийся в 2017-м, вероятно, отпразднует 70-летие.

Мир вступает в эпоху без пенсий — всего через несколько десятков лет мы окажемся в ситуации, когда из-за изменений в возрастной структуре мирового населения поддерживать выплату пенсионных пособий на прежнем уровне будет невозможно.

Как мир входит в эпоху без пенсий

По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе из-за стремительного старения населения Земли пенсии могут быть отменены полностью. Однако в ближайшие десятилетия они, скорее всего, будут так или иначе сохранены, правда, пенсионный возраст существенно повысится, а работающих пенсионеров станет больше.

Сейчас пенсионный возраст в развитых странах в среднем составляет 65 лет. Во многих государствах, включая Британию, США, Польшу, Израиль, планируется поэтапное повышение пенсионного возраста до 66–67 лет в течение следующего десятилетия. По прогнозам аналитиков, к 2060 году пенсионный возраст вырастет в среднем до 70–75 лет. Повышение среднего пенсионного возраста приведёт к росту социального неравенства в государствах, где продолжительность жизни сильно варьируется в зависимости от региона — выплата пенсий жителям областей с более высокой продолжительностью жизни будет происходить за счёт пенсионных накоплений жителей других регионов, которые просто не дожили до выхода на пенсию.

Чтобы после выхода на пенсию поддерживать уровень жизни, схожий с уровнем жизни нынешних пенсионеров, жителям западных стран придётся работать до 80–85 лет. То есть практически до самой смерти. По данным глобального исследования HSBC за 2015 год, уже сегодня 22% людей продолжают работать и после выхода на пенсию, а 54% опрошенных трудоспособного возраста сказали, что не планируют полностью отказываться от работы после достижения пенсионного возраста. Особенно велика доля тех, кто собирается работать и после выхода на пенсию, в азиатских странах: 77% в Индонезии, 64% в Малайзии, по 62% в Сингапуре и на Тайване. Для сравнения, в США данную идею разделяют лишь 42% опрошенных, а во Франции — 32%.

По данным HSBC, сейчас 34% работающих пенсионеров просто хотят продолжать вести активный образ жизни и лишь 11% не могут позволить себе уйти с работы из-за финансовых трудностей. В ближайшем будущем эта ситуация изменится. Пенсионных накоплений граждан на выплату пенсий в Британии и США не хватает уже сегодня. У трети британцев предпенсионного возраста — от 55 до 64 лет — нет никаких накоплений, в такой же ситуации треть трудоспособного населения США. По данным исследования компании BlackRock за 2015 год, в среднем американцам в возрасте от 55 до 64 лет понадобится $45 400 в год для покрытия всех расходов после выхода на пенсию, однако их накоплений хватает только на выплату $9153 в год каждому пенсионеру.

По сведениям Washington Post за 2013 год, американцы, которые пользуются наиболее популярным в США пенсионным планом 401k, наращивают кредитные долги быстрее, чем копят на пенсию. Опрос HSBC в 2015 году показал, что 85% людей трудоспособного возраста не считают пенсионные накопления приоритетным направлением вложения средств, а 38% не начинали или не собираются копить на пенсию.

Ситуация в России

В России поэтапное повышение пенсионного возраста планируется начать в 2019 году — ежегодно он будет повышаться на полгода до тех пор, пока не достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пока что пенсионный возраст в России остаётся неизменным с 1932 года, когда в СССР было введено всеобщее пенсионного обеспечение по старости, — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Стоит отметить, что в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в РФ составляла 75 лет, а у мужчин — 64 года.

Как и на Западе, повышение пенсионного возраста в России во многом обусловлено быстрым старением населения — с каждым годом доля пенсионеров увеличивается. В 2010 году в России насчитывалось только 39 млн пенсионеров, а в 2016 — уже 42 млн. По данным Росстата, в 2010 году пенсионеры составляли 28% населения РФ, а в 2015 — уже 29%. На сотню пенсионеров в 2010 году приходилось 172 занятых в экономике россиянина, а в 2014 году — 164. В ближайшем будущем эта ситуация, вероятно, усугубится, ведь число пенсионеров увеличивается, а количество трудоспособного населения, наоборот, сокращается — сейчас на рынок труда выходят те, кто родился в 1990-х, когда в стране наблюдалось серьёзное снижение рождаемости. Денег на выплату пенсий едва хватает уже сегодня. Так, в 2015 году доходы Пенсионного фонда РФ составили 7,1 трлн рублей, а расходы — 7,6 трлн рублей. Почти половина доходов ПФР при этом была обеспечена за счёт трансферов из федерального бюджета.