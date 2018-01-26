Может позволить: новокузнечанин купил себе Rolls-Royce

Специалисты агентства «Автостат» сообщают, что в 2017 году россияне купили 85 автомобилей марки Rolls-Royce. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Один из них уехал в Новокузнецк.

Это 17 седанов Ghost (от 13 млн рублей), 12 кабриолетов Dawn (21 млн рублей) и 3 седана Phantom (от 19 млн, с пробегом). Но лидером продаж на российском рынке (53 автомобиля) стала модель Wraith (от 20 млн рублей). Цены указаны по данным официального дилера марки в Москве.

По данным агентства, больше всех в прошлом году, 61 автомобиль, приобрели жители Москвы и Московской области, два - жители Новосибирска, один - Новокузнецка.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники