Бывшим замам Тулеева продлили арест: читают 115 томов дела

На этой неделе Новосибирский областной суд продлил домашний арест двум бывшим заместителям губернатора Кузбасса Алексею Иванову и Александру Данильченко и ещё пяти обвиняемым по этому громкому делу до 13 июня.

По мнению следователей, такая мера исключит возможное давление на свидетелей.

Накануне мы сообщили, что расследование дела о вымогательстве акций шахты «Разрез Инской» завершено. Дело затягивалось из-за отсутствия показаний Амана Тулеева, который наконец дал их в конце 2017 года.

Напомним, стоимость контрольного пакета акций, в вымогательстве которого у совладельца шахты «Разрез Инской» Антона Цыганкова обвиняются фигуранты дела, оценивается более чем в один миллиард рублей.

В числе обвиняемых также бывший руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин и крупный бизнесмен Александр Щукин.