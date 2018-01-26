Пеня для тебя: что грозит новокузнечанам за отказ вовремя оплачивать коммуналку

Одним из самых острых моментов во взаимоотношениях потребителей коммунальных услуг и их поставщиков была и остается просрочка оплаты.

За несвоевременное или неполное внесение платы за услуги ЖКХ, российским законодательством предусмотрена выплата неустойки в виде пени. Как начисляется пеня, с какого момента, и куда уходят эти деньги, отвечают представители ресурсоснабжающих организаций и управлящих компаний.

Сколько платить

Для начала нужно понять, с какого момента начисляется пеня. Как рассказала журналистам начальник управления по реализации тепловой энергии Новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании Лариса Шубникова, пеня начисляется после истечения 31 дня с момента срока оплаты.

Потребители обязаны выплатить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. То есть получается, что если вы задолжали, например, 1 тысячу рублей, то за каждый день просрочки вы будете платить 26 копеек в день. Когда должник не оплачивает услугу более 90 дней, то он обязан выплатить пеню в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка. При долге в одну тысячу рублей пеня составит 60 копеек за день просрочки.

Как заявляют эксперты, пеня взимается для компенсации дополнительных расходов ресурсосберегающей или управляющей компании. Так как не получая вовремя оплату от людей, компаниям приходится привлекать деньги из других источников, в том числе и кредитоваться у банков. Поэтому пеню можно сравнить со своеобразным льготным кредитом.

«Не оплачивая в срок потребленный ресурс, потребитель кредитуется за счет поставщика этого ресурса. А пеня — это своего рода проценты по кредиту, которые он платит поставщику ресурса. Если потребитель является клиентом „Кузбассэнергосбыта“, то пеня начисляется в пользу компании», — рассказали в компании ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Можно ли игнорировать оплату пени

Игнорировать пеню можно, но это может привести к серьёзным последствиям. Ведь если накопится внушительная сумма, то любая ресурсоснабжающая компания может взыскать с вас эти деньги через суд.

Кроме этого, если задолженность достигла внушительного размера, ресурсовики могут ограничить подачу воды или электричества.

«Для этого должникам направляют предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня доставки предупреждения услуга может быть сначала ограничена, а затем приостановлена. Если это не подействовало, то услугу ограничивают, а через 10 дней и вовсе могут прекратить», — отметила начальник управления по реализации тепловой энергии Новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании Лариса Шубникова.

Но чаще всего взыскивают деньги через суд. А практика выселения из квартиры применяется крайне редко.

Лишился работы, и нечем платить

Жизнь непредсказуема, и может случится так, что человек в силу определённых обстоятельств испытывает временные финансовые трудности. В этой ситуации лучше не тянуть, а обратиться в ресурсоснабжающую или управляющую компанию для реструктуризации долга.

Как правило, вопрос о реструктуризации рассматривается в индивидуальном порядке. Эксперты отмечают, что на встречу идут практически все компании и не начисляют пеню.

«При заключении между потребителем и „Кузбассэнергосбытом“ соглашения о реструктуризации задолженности за услугу „электроснабжение“, начисление пени приостанавливается. При нарушении условий данного соглашения начисление пени возобновляется», — отметили в «Кузбассэнергосбыте».

Во избежание лишних проблем и хлопот, лучше всё же вовремя производить оплату за предоставленные услуги ЖКХ. Также желательно не допускать просрочку платежей и образование задолженности.