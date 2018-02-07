Эксперты подсчитали: сколько «стоит» жизнь россиянина

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ в 2015 году и в 2017 году проанализировали рынок труда и выяснили экономическую «стоимость» жизни человека в нашей стране.

При расчёте использовался комплексный подход, учитывающий продолжительность жизни, макроэкономические расчеты, данные по доходу населения и данные социологических исследований, передаёт Российская газета.

В России жизнь «стоит» около 40 млн рублей. Эти показатели значительно ниже, чем в среднем по миру, около 2,6 млн долларов. Но во много раз превышает те суммы, что назначаются в качестве компенсации при гибели человека.

По мнению россиян, за травмы и потерянную жизнь должна быть компенсация в размере как минимум 5,7 млн рублей.

Эксперты отмечают, что в реальности за увечья на работе выплачивают в несколько раз меньше заявленной суммы изначально.

Нередко апелляции снижают с 200 тысяч до 20 тысяч рублей. При этом многие потерпевшие не верят в справедливый суд из-за «лазеек» в законах.

К примеру, штраф за сбитого на дороге лося составляет 40 тысяч рублей, а компенсация за жизнь человека, сбитого на железнодорожных путях, — 28 тыс. 757 рублей.