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Новость от 12 февраля 2018

И это не предел: в России всё больше городов, в которых круглосуточно охраняют плакаты Путина

На прошлой неделе стало известно о необычной операции – полицейским приказали круглосуточно охранять плакаты Владимира Путина до президентских выборов.  Жители Новокузнецка, Якутска и Сыктывкара сообщают о силовиках, которые буквально не отходят от билбордов.

Позже стало известно, что возле плакатов Владимира Путина дежурят и в Нижнем Новгороде. Там тоже силовикам приходится вести круглосуточное наблюдение в штатском. Представители правоохранительных органов не подтвердили, но и не опровергло эту информацию.  

Напомним, охранять плакаты начали после нескольких инцидентов — в Петербурге кто-то написал на плакате слово «лжец», а в Томске неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей два билборда Путина.

novokuznetsk.su

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