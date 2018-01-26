И это не предел: в России всё больше городов, в которых круглосуточно охраняют плакаты Путина

На прошлой неделе стало известно о необычной операции – полицейским приказали круглосуточно охранять плакаты Владимира Путина до президентских выборов. Жители Новокузнецка, Якутска и Сыктывкара сообщают о силовиках, которые буквально не отходят от билбордов.

Позже стало известно, что возле плакатов Владимира Путина дежурят и в Нижнем Новгороде. Там тоже силовикам приходится вести круглосуточное наблюдение в штатском. Представители правоохранительных органов не подтвердили, но и не опровергло эту информацию.

Напомним, охранять плакаты начали после нескольких инцидентов — в Петербурге кто-то написал на плакате слово «лжец», а в Томске неизвестные расстреляли из пейнтбольных ружей два билборда Путина.