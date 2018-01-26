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Новость от 12 февраля 2018

Чтобы покататься успели: в правительстве задумались о переносе школьных каникул

Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах.

О запуске такого экспернимента подумывают в правительстве, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

В качестве примера он привёл опыт Европы. По словам Хлопонина, перенос школьных каникул зимой популяризует горнолыжный спорт. Что касается России, то окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

ВашГород.ру

novokuznetsk.su

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