Чтобы покататься успели: в правительстве задумались о переносе школьных каникул

Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах.

О запуске такого экспернимента подумывают в правительстве, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.

В качестве примера он привёл опыт Европы. По словам Хлопонина, перенос школьных каникул зимой популяризует горнолыжный спорт. Что касается России, то окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

ВашГород.ру