Чтобы покататься успели: в правительстве задумались о переносе школьных каникул

Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах.
О запуске такого экспернимента подумывают в правительстве, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин.
В качестве примера он привёл опыт Европы. По словам Хлопонина, перенос школьных каникул зимой популяризует горнолыжный спорт. Что касается России, то окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
novokuznetsk.su
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