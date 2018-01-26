Везде задыхаемся: Кузбасс потерял позиции в экологическом рейтинге

Эксперты общероссийской организации «Зелёный патруль» опубликовали итоги Года Экологии. Для Кузбасса 2017-й выдался не очень удачным – наш регион потерял позиции, опустившись с 30 места в 2016 году до 39.

В пресс-релизе отмечают, что, несмотря на проводимые работы, проблема существования угольных разрезов только усугубилась.

Самым благоприятными экономическими зонами были признаны Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщает ВашГород.ру.

Эксперты подчеркивают, что почти во всех российских регионах существуют проблемы с экологией.