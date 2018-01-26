Тулеев надеется: Учёные должны « спасти» разные отрасли Кузбасса

В минувшую пятницу губернатор Кемеровской области встретился с молодыми исследователями в рамках торжественного приёма в честь Дня российской науки.

Аман Тулеев поздравил талантливых кузбассовцев и напомнил слова президента РФ о роли учёных в обществе:

«Мы должны добиться настоящего прорыва. Страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей», — подчеркнул он.

По словам губернатора, в этом году необходимо разработать передовые технологии, которые могли бы решить острые проблемы в экологической сфере, сейсмики, в промышленной безопасности и в угольной отрасли.

«В первую очередь нужно обезопасить труд шахтёров и научиться обогащать уголь, поэтому нужно развивать углехимию. Вдобавок нужно разработать новейшие научные методы мониторинга и моделирования сейсмической активности, оценки влияния промышленных взрывных работ на сейсмическую безопасность», — считает Аман Тулеев.

Ранее мы сообщили, что Кузбасс потерял позиции в экологическом рейтинге.