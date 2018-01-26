Опять трясёт: в Кузбассе зарегистрировано землетрясение

В Кузбассе вновь зарегистрирован толчок магнитудой 3,2 балла. Как сообщает Интерфакс со ссылкой данные Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, землетрясение произошло сегодня в 00:49 по московскому времени (широта 54.14 градуса, долгота 86.41).

Эпицентр находился на восточной окраине поселка Трудармейский.

Напомним, несколько дней назад произошли аналогичные подземные толчки магнитудой свыше 3 баллов в районе Киселёвска и Междуреченска.

Специалисты считают, что такая сейсмическая активность в Кузбассе носит техногенный характер, то есть связана с деятельностью по добыче угля, передаёт ВашГород.ру.