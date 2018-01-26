Для удобства бизнесменов: в новокузнецком МФЦ добавили новые услуги

Для удобства жителей Новокузнецка в Многофункциональном центре расширили список предлагаемых услуг.

«Мы проанализировали потребности бизнесменов и добавили 14 новых услуг, чтобы облегчить жизнь предпринимателям и две услуги для физ.лиц. До 2018 года мы предоставляли 20 платных услуг, а с 25 января можем помочь в заполнении аккредитации юрлица, в сборе документов и оформлении заявления для участия в закупке товаров и так далее. Отметим, цены на прежние услуги не изменились», — рассказала зам.директора МАУ «МФЦ города Новокузнецка» Анна Колпакова.