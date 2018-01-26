По всем фронтам: с бизнесмена Александра Щукина взыскивают более 1 млрд рублей убытков

В арбитражный суд Новосибирской области конкурсный управляющий АО «Инвестиционная топливно-энергетическая компания» Александр Фурман направил ходатайство о взыскании более 1 млрд рублей убытков с совладельца компании Александра Щукина.
Как пишет «Коммерсант-Сибирь», по данным Фурмана, убытки возникли в результате заключения договоров поручительства и уступки права требования в 2014 и 2016 годах. В свою очередь Александр Щукин взыскивает с Фурмана аналогичную сумму.
Также Александр Щукин и ООО «Диалог» пытаются оспорить итоги торгов, состоявшихся в рамках банкротства «Инвестиционная топливно-энергетической компании», по продаже 99,97% долей ООО «Альфа» в пользу компании «Адонис». По данным господина Щукина, в рамках торгов была реализована доля в компании, а не дебиторская задолженность «Альфы» в размере 157,2 млн руб. «Адонис» приобрело права требования за 40 млн руб. при начальной цене 90 млн руб. В дальнейшем в состав участников «Альфы» были внесены изменения — доля «Адонис» в размере 157,2 млн руб.
novokuznetsk.su
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