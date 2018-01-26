По всем фронтам: с бизнесмена Александра Щукина взыскивают более 1 млрд рублей убытков

В арбитражный суд Новосибирской области конкурсный управляющий АО «Инвестиционная топливно-энергетическая компания» Александр Фурман направил ходатайство о взыскании более 1 млрд рублей убытков с совладельца компании Александра Щукина.

Как пишет «Коммерсант-Сибирь», по данным Фурмана, убытки возникли в результате заключения договоров поручительства и уступки права требования в 2014 и 2016 годах. В свою очередь Александр Щукин взыскивает с Фурмана аналогичную сумму.