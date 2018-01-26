Долой теневую занятость: Депутат предлагает лишать компании налоговых льгот

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») уверен, что бороться с теневой занятостью кардинальными мерами. Он предлагает наказывать нарушителей трудового законодательства лишением налоговых льгот.

«Я предлагаю очень простую схему: если проверка обнаружила, что либо более 10 % персонала, либо более 100 работников заняты неофициально, то в отношении этой компании нужно отменить все налоговые преференции. Пусть год она платит налоги по обычной программе, без каких-либо льгот», — передаёт слова депутата «Парламентская газета».

Автор инициативы заявил, что во многих компаниях сотрудники работают неофициально. При этом крупный капитал в России получает ежегодные налоговые льготы на сумму 9,5 трлн рублей, при этом многие миллиарды так и не попадают в федеральную казну из-за большого сектора теневой экономики.