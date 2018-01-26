Приоритетное направление: бизнесмен из Новокузнецка покупает гостиницу за 2 млрд рублей в Петербурге

Компания «Инрусинвест», владеющая отелем в Новокузнецке Park Inn, решила купить гостинцу в Санкт-Петербурге за 2 миллиарда рублей.

Четырёхзвёздочная гостиница «Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Пушкин» находится на набережной канала Грибоедова, 166. Площадь отеля составляет 16,6 тысячи кв. м, номерной фонд — 273 единицы, сообщает «Коммерсант-Сибирь».

По данным экспертов, окупаемость инвестиций оценивается в 15 лет.

«Планов последующей продажи объекта у нас нет, мы собираемся сосредоточиться на его развитии. Петербург является для нас приоритетным рынком. Это туристическая Мекка, куда приезжает большое количество туристов и развивается деловой туризм», — сообщили изданию гендиректор нескольких дочерних структур компании «Инрусинвест» Роман Говор.

Для справки:

В новокузнецкой компания «Инрусинвест« помимо отеля Park Inn входит загородный отель «Царская охота» в Новокузнецке. Кроме того, компания развивает в Сибири АЗС под маркой «Лукойл» и управляет по франчайзингу ресторанами McDonald’s.

Единственным собственником АО «Инрусинвест» является бизнесмен Александр Говор, который также выступает совладельцем АО «Нефтехимсервис» (инвестор строительства Яйского нефтеперерабатывающего завода на Кузбассе).