Ближе к людям: глава Центрального района ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Глава Центрального района Новокузнецка будет отвечать на вопросы горожан в прямом эфире в инстаграме. Это сообщение появилось на официальной странице администрации.

«Мы разрабатываем график прямых эфиров с нашей страницы Instagram, на ваши вопросы будет отвечать руководитель администрации Центральный района Николай Маслов. Следите за новостями и готовьте вопросы».

Напомним, на прошлой неделе мэр Новокузнецка пообещал, что не только он будет отвечать за события, происходящие в городе. Он рассказал, что главы регионов тоже будут держать ответ перед горожанами.