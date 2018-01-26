Синоптики предупреждают: в Кузбасс вернутся холода

В ближайшие дни на территории Кемеровской области в ночные часы похолодает до -29°С. Но днём будет комфортная погода. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с, метели, местами туман.
Узнать более подробный прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно здесь
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
13.02
-18,-23, при прояснении
до -29
-8,-13,
по югу
-2,-7
северо-восточный
3-8
Переменная облачность, по востоку области местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман.
14.02
-17,-22, местами -24,-29
-7,-12, местами 0,-5
восточный
3-8, днем местами порывы до 13
Без осадков
15.02
-15,-20, местами до -25
0,-5, местами
до -9,-14
восточный
ночью 3-8, местами порывы до 13, днем 5-10, местами порывы до 15
Местами небольшой снег, днем по югу местами умеренный снег, метели