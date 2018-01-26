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Новость от 13 февраля 2018

Синоптики предупреждают: в Кузбасс вернутся холода

В ближайшие дни на территории Кемеровской области в ночные часы похолодает до -29°С. Но днём будет комфортная погода. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с, метели, местами туман.

Узнать более подробный прогноз погоды на неделю в Новокузнецке можно здесь

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

13.02

-18,-23, при прояснении

до -29

-8,-13,

по югу

-2,-7

северо-восточный

3-8

Переменная облачность, по востоку области местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман.

14.02

-17,-22, местами -24,-29

-7,-12, местами 0,-5

восточный

3-8, днем местами порывы до 13

Без осадков

15.02

-15,-20, местами до -25

0,-5, местами

до -9,-14

восточный

ночью 3-8, местами порывы до 13, днем 5-10, местами порывы до 15

Местами небольшой снег, днем по югу местами умеренный снег, метели