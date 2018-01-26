Синоптики предупреждают: в Кузбасс вернутся холода

В ближайшие дни на территории Кемеровской области в ночные часы похолодает до -29°С. Но днём будет комфортная погода. Местами возможны порывы ветра до 15 м/с, метели, местами туман.

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