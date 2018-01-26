Всего полкилометра: новокузнечане просят построить ещё одну дорогу на Запсиб

По мнению горожан, Заводское шоссе не справляется с большим потоком машин.

Жительница Новокузнецка предложила построить дополнительный въезд из Заводского района. По её мнению, жителям ежедневно приходится стоять в пробке в час пик при въезде на Запсиб. И строительство новой дороги могло бы решить эту проблему.

Тем более, что по подсчётам автора идеи, необходимо проложить дорогу длиной всего полкилометра.

«Нужно проложить всего 0,5 километра дороги, что избавит от большой пробки на Запсиб утром и вечером. Относительно небольшие траты средств позволят улучшить жизнь большого количества жителей Заводского района», — написала новокузнечанка на сайте Гражданских инициатив.

По мнению жительницы Новокузнецка, идеальный вариант — дополнительный съезд с Пойменного шоссе, который необходимо соединить с улицей Тореза.