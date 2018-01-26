Первое в 2018 году заседание Партнерства за сохранение климата прошло с участием представителей Посольства Франции

Необходимость создания новых механизмов стимулирования перехода к низкоуглеродной экономике обсудили участники Российского партнерства за сохранение климата и приглашенные эксперты.

В своем выступлении директор ЦНЭФ и член Международной группы экспертов по изменению климата, получившей в 2007 году Нобелевскую премию мира, Игорь Башмаков отметил, что решение задачи снижения выбросов парниковых газов дается нелегко, как развивающимся, так и странам с развитой экономикой. При этом, за последние 10-20 лет самый существенный рост ВВП продемонстрировали страны, не увеличивавшие общее потребление энергии и сократившие воздействие на окружающую среду. Между тем, если государства остановятся на выполнении обязательств, которые были приняты в рамках Парижского соглашения, то для достижения заявленных целей — ограничить рост температуры 2 градусами – этого будет недостаточно.

«Чтобы найти источники роста, нужно инвестировать в новые низкоуглеродные технологии, создание новых продуктов», — отметил он.

Анализ показывает, что принятие мер по стимулированию энергоэффективной экономики оказывает гораздо больший эффект, чем специальные меры по защите окружающей среды, привел в своем докладе данные Игорь Башмаков. «При этом инвестиции в энергоэффективность не сопоставимы по объему с затратами на добычу и использование традиционных источников энергии, которые будут становиться только дороже с развитием ВИЭ», — добавил директор ЦНЭФ.

Эксперты обсудили не только опыт зарубежных стран по данному вопросу, но и определили приоритетные направления, необходимые для активизации эффективных механизмов сокращения выбросов парниковых газов, и создания работающей платформы для их продвижения.

В рамках встречи первый секретарь Посольства Франции в России Леонар Роллан представил проект всемирного Пакта о защите окружающей среды, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном в сентябре прошлого года на заседании ООН. Совместно с ведущим сотрудником Института сравнительного правоведения при Правительстве РФ Николаем Кичигиным члены партнерства обсудили возможность России принять участие в формировании Глобального Пакта, а также проблематику экономических стимулов внедрения природоохранных технологий и перехода к «зеленой экономике».

В первой в 2018 году встрече Российского партнерства за сохранение климата приняли участие представители компаний «ГМК «Норильский никель», «Россети», Роснано, фонда «Русский углерод», ОК РУСАЛ, «РусГидро», ЕвроСибЭнерго, ОМК, ВШЭ, ВЭБа, Европейского Университета в Санкт-Петербурге и др.