Новокузнецк в стороне: в Кузбассе построили 705 квартир

По информации областного департамента строительства, в Кузбассе за январь построили 705 квартир или 39 868 кв. метров жилья.

Активней всего строительство ведётся в Кемерове и городе-спутнике Лесная Поляна (глава Илья Середюк) – 22 665 кв. м, в Белове (глава Алексей Курносов) – 1 102 кв. м.

Среди лидеров Новокузнецкий (1 766 кв. м) и Прокопьевский (1 266 кв. м) районы.

Отметим, Новокузнецк вновь остался в стороне. Который месяц городские власти срывают планы по вводу нового жилья. В прошлом году губернатор отчитал мэра Сергея Кузнецова и потребовал решить проблемы, которые мешают развитию строительной отрасли в городе.