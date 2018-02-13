Уже на дне: чтобы выйти из кризиса нужно сократить доходы россиян на треть

Эксперты Института экономики РАН опубликовали оценки сокращения производственных мощностей, которые произошли в стране с 1991 по 2015 год.

Данные неумолимы – кризис сильно ударил по экономике РФ, поэтому на её восстановление потребуется более 10-15 лет. За последние годы потери основных фондов страны сопоставимы с ущербом от Второй мировой войны. И чтобы компенсировать эти потери, потребуются инвестиции в объеме 27–28 трлн руб.

По словам экономиста Дмитрия Фомина, инвестиции можно добыть в трёх секторах — у государства, предприятий и населения.

Но отечественные предприятия плохо модернизируются и сами нуждаются в деньгах, а если решать проблемы за счёт населения, то предлагается резкое сокращение текущего потребления для россиян.

У полумиллиона самых богатых граждан доходы предлагается сократить в шесть раз. А у подавляющей части населения потребление должно снизиться на треть, передаёт Независимая газета.

«Доходы первой, наиболее богатой группы населения, в которую входят 0,4 млн человек, необходимо сократить в шесть раз. Доходы второй, куда входит уже 15 млн человек, – в три раза. А доходы третьей, где числится свыше 100 млн человек, – уже на 30%,», — рассказал эксперт.

В результате такого перераспределения общие доходы населения сократятся более чем в два раза, а объем высвободившихся средств составит свыше 22 трлн руб. Впрочем, резюмирует Фомин, даже в случае такой «стрижки» у РФ мало шансов выйти из кризиса раньше чем через 15 лет.

Отметим, уже сейчас многие россияне жалуются, что им не хватает денег на вещи первой необходимости и продукты питания.