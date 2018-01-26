В ожидании паводка: кузбассовцев предупредили об опасности подтопления

В этот понедельник прошло совещание по вопросам паводковой ситуации в Сибирском федеральном округе. По словам полпреда президента РФ Сергея Меняйло, в зону подтопления могут попасть около 170 тыс. человек.

В зоне риска находятся жители Кемеровской и Томской областей, республик Тува и Бурятия, Алтайского и Красноярского краев. В общей сложности от паводка могут пострадать более 600 населённых пунктов, передаёт Интерфакс со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр.

Специалисты отметили, что в этом сезоне во многих районах стояли сильные морозы, поэтому промерзание почвы наблюдается более глубокое, что создает опасность при резком повышении температуры окружающей среды.