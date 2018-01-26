Топят по полной: крупного сибирского ритейлера завалили исками

Поставщики завалили исками одного из крупнейших продуктовых ритейлеров Сибири — ГК «Холидей».

В числе крупнейших истцов компания «Междуреченское пиво».

Как сообщает «Континент-Сибирь», с начала года подано 55 исков на общую сумму около 630 млн рублей.

Самый крупный иск в 2018 году к ГК «Холидей» предъявило ЗАО «Геба» (компания занимается оптовой торговлей неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями) на 157 млн рублей.

Ранее сообщалось, что большинство магазинов «Холидей» в 2018 году перейдёт под бренд «Магнит». Остальные магазины превратились в «Холди».