Для настроения: Путин готовит сюрприз для женщин

В администрации президента и ОНФ решили создать праздничное настроение перед грядущими выборами. К 23 февраля в школах пройдут уроки патриотизма, а 8 Марта настоятельно рекомендовано чиновникам поздравить женщин.

Президент РФ тоже планирует внести свою лепту и сделать сюрприз для прекрасного пола. Но какой именно – не уточняется.

Источник газеты «Коммерсант» сообщает, что эти акции призваны создать «положительный фон избирательной кампании» и рассчитаны на старшее поколение.

Напомним, выборы президента пройдут 18 марта.