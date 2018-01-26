Аномальные морозы пережили: в Новокузнецке готовятся к следующему отопительному сезону

СГК направит более 140 миллионов рублей на ремонт теплосетей в Новокузнецке.

Об этом рассказал главный инженер Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в Сибирскую генерирующую компанию) Константин Дьячков на брифинге по вопросам теплоснабжения.

«В рамках подготовки к новому отопительному сезону мы запланировали поменять по программе капитального и текущего ремонта 5 914 погонных метров, в том числе 3 535 погонных метров на арендованных сетях», — рассказал главный инженер МТСК Константин Дьячков.

Кроме этого, планируется заменить 412 единиц запорной арматуры, 37 компенсаторов, а также провести ремонт насосного оборудования.

Отдельной строкой расходов является благоустройство территорий после проведения работ. Для этого потребуется 2 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия и 3 100 «квадратов» будут восстанавливать озеленение.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Новокузнецк отдал в аренду Сибирской генерирующей компании 320 километров городских сетей, которые находятся в плачевном состоянии. Ситуацию на трубопроводах исправляли на протяжении всего отопительного сезона.

Также эксперт отметил, что срок аренды городских сетей закончится уже в июле 2018 года. Пока неизвестно, будет ли продлена аренда.

«Теплосетевая инфраструктура города требует модернизации. Минувшие морозы отчётливо это показали. Сибирская генерирующая компания готова вкладывать средства и уже запланировала большой объем работ на 2018 год, в том числе по замене внутриквартальных трубопроводов. Но очевидно, что требуется комплексный подход к решению накопившихся проблем в теплосетевой инфраструктуре города», — добавляет Константин Дьячков.

Всего же с начала этого отопительного сезона работники МТСК устранили 270 дефектов на арендованных у города сетях, поменяли 2700 погонных метров труб. При этом на собственных сетях за тот же период был выявлен всего 1 дефект.