Скрытая агитация: показ фильма Стоуна про Путина на ТВ вызвал жалобы в ЦИК

Повторный показ четырёхсерийного фильма-интервью Оливера Стоуна «Путин» на Первом канале накануне старта агитационного периода возмутил сторонников партии «Яблоко».
Преставитель «Яблока» Эмилия Слабунова подала жалобу в Центральную избирательную комиссию, потребовав отменить показ фильма в эфире. Уже 17 февраля стартует агитационный период предвыборной кампании в СМИ, а такой фильм, по мнению автора обращения, имеет признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.
Избирательный фонд Владимира Путина не платил за изготовление и демонстрацию фильма, а также сейчас агитация на телеканалах запрещена.
В пресс-службе ЦИК заявили, что рассмотрят обращение «в установленном порядке». Первый канал не прокомментировал ситуацию. «Каналы не согласовывают с нами свою редакционную политику», — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет TJ.
Согласно постановлению ЦИК РФ, период предвыборной агитации на государственных телеканалах и радио стартует 17 февраля и завершится в полночь на 17 марта. В среду, 14 февраля, ЦИК проведёт жеребьёвку эфирного времени.
Во время агитации на ТВ кандидаты не могут «распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к другому кандидату, призывать голосовать против оппонентов, описывать негативные последствия их избрания, а также негативно отзываться о них», разъяснил ЦИК.
novokuznetsk.su
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