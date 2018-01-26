Скрытая агитация: показ фильма Стоуна про Путина на ТВ вызвал жалобы в ЦИК

Повторный показ четырёхсерийного фильма-интервью Оливера Стоуна «Путин» на Первом канале накануне старта агитационного периода возмутил сторонников партии «Яблоко».

Преставитель «Яблока» Эмилия Слабунова подала жалобу в Центральную избирательную комиссию, потребовав отменить показ фильма в эфире. Уже 17 февраля стартует агитационный период предвыборной кампании в СМИ, а такой фильм, по мнению автора обращения, имеет признаки незаконной предвыборной агитации в СМИ.

Избирательный фонд Владимира Путина не платил за изготовление и демонстрацию фильма, а также сейчас агитация на телеканалах запрещена.

В пресс-службе ЦИК заявили, что рассмотрят обращение «в установленном порядке». Первый канал не прокомментировал ситуацию. «Каналы не согласовывают с нами свою редакционную политику», — отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет TJ.