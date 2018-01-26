Режим «чёрного неба»: эксперты раскрыли состав новокузнецкого смога

В январе жители Новокузнецка часто жаловались на неприятно пахнущий смог. Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, что прошлом месяце в городском воздухе было много фторида водорода (превышение 2,8 ПДК), фенола (1,1 ПДК) и пыли (1,2 ПДК).

По данным департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области, сильное превышение по фенолу было отмечено единожды в утреннее время суток.

В прошлом месяце смог часто образовывался из-за неблагоприятных метеорологических условий(НМУ).

Отметим, на этой неделе в городе почти нет ветра, поэтому плотный туман мешает горожанам и сейчас.