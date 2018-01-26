«Турне» сдулось: «Сити Молл» остался без продуктового магазина

В торгово развлекательном центре «Сити Молл» закрылся продуктовый магазин «Турне». Распродажа продуктов и товаров началась ещё в начале января. А сейчас вход в магазин загородили щитами и оставили только надпись.

По словам работников торгового центра, на этом месте откроется «Лента» ориентировочно через два месяца. А сейчас в помещении ведётся косметический ремонт.

Напомним, ещё в ноябре прошлого года стало известно, что крупнейшая торговая сеть гипермаркетов «Лента» подписала договор о покупке 22 супермаркетов группы «Холидей» в Сибири.