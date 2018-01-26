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Новость от 13 февраля 2018

Да будет свет: в Новокузнецке ликвидируют ещё одно место концентрации ДТП

В Новокузнецке рабочие приступили к освещению объездной на улице Запорожской. Этот участок всегда был  местом концентрации ДТП, плохой видимости, особенно в условиях дождливой погоды и смены времён года.

Уже установили столбы и приступили к проведению электричества. Вдобавок для комфортного и безаварийного выезда в районе улицы Франкфурта будет установлен дополнительный светофорный объект.

«В дождливое, весенне-осеннее время там очень опасно. По проекту запланировано около 118 опор. Нашли спонсора, обещали помочь, будем надеяться, что всё получится. Будут установлены экономичные, светодиодные светильники. Сила света будет лучше да и сэкономим. Все работы должны завершены до конца марта», — рассказал ТВН глава Центрального района Николай Маслов.

novokuznetsk.su

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