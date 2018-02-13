СМИ: Аман Тулеев может стать невыездным

Главе Кузбасса могут запретить выезд за границу, пишет газета «Труд».

Недавно Минфин США опубликовал «кремлёвский доклад», в котором оказались крупные российские чиновники и олигархи. Эти люди находятся под угрозой международных санкций. Издание не исключает, что скоро под них могут попать не только федеральные чиновники, но и представители региональных элит. Учитывая политический опыт Амана Тулеева, кузбасский губернатор находится в числе первых, на ком это может сказаться.

«Учитывая международную обстановку, Тулееву и его семье могут легко закрыть выезд в Европу и США, сделав на неопределенный срок «нежелательной персоной». В этом случае он не сможет выехать даже на лечение», — пишет издание.

Напомним, следователи закончили расследование громкого дела о вымогательстве акций АО «Разрез Инской», в котором обвиняются бывшие замы Тулеева Александр Данильченко и Алексей Иванов, а также бизнесмен Александр Щукин. Сейчас обвиняемые знакомятся с делом. Суд продлил их арест до 13 июня.