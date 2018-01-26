Дымовая бочка: новокузнечане жалуются на плотный туман

В редакцию novokuznetsk.su обратилась горожанка с жалобой на плотный туман, который висит в городе уже не первый день.

«Что же в Новокузнецке вообще происходит?! Дышать нечем, морозов нет, а находимся как будто в дымовой бочке! Сил нет это терпеть!» — жалуется горожанка Юлия.

Отметим, в городе сейчас нет режима «чёрного неба». По словам пресс-секретаря Кемеровского гидрометцентра Натальи Полуэктовой, смог образовался из-за печного отопления и автотранспорта.

«В Новокузнецке режима НМУ нет. У вас более благополучные метеоусловия, чем в Кемерове. Там режим «чёрного неба» введён ещё с субботы. Сегодня в семь утра были сделаны замеры, если что-то в воздухе есть, то уже после двух часов будет информация. Скорее всего, это ядра конденсата, в этих туманных капельках могут накапливаться вещества. Мы сейчас находимся в антициклоне, сильного движения в воздухе нет, поэтому идёт накопление вредных примесей. В Новокузнецке не было замечено никаких превышений ПДК. Автотранспорт и печное отопление — это всё низкие источники загрязнения, возможно, они влияют на ситуацию», — прокомментировала Наталья Полуэктова.

Ранее эксперты раскрыли состав смога, который висел над городом в январе.