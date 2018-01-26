До 200 магазинов: «Пятёрочка» захватывает Кузбасс

В ближайшее время в Кузбассе вдвое увеличится количество магазинов торговой сети «Пятёрочка».

Х5 Retail Group расширит своё присутствие в регионе до 200 с лишним магазинов, передаёт ВашГород.ру.

Сейчас в Кемеровской области работает 97 магазинов этой торговой сети. На эти цели планируется дополнительно инвестировать 1 млрд рублей.

«Благодаря открытию новых магазинов, в регионе появится около тысячи рабочих мест, отмечает ритейлер.

Ещё в начале января генеральный директор X5 Retail Group Ольга Наумова рассказала, что »Пятёрочка« планирует активно развиваться в регионах.