Будет крепче: в Минстрое готовят документ по сейсмостойкому строительству

В Минстрое готовят дорожную карту по реализации мероприятий сейсмостойкого строительства. Ожидается, что документ будет готов уже в марте, пишет РИА «Новости».

По словам замминистра строительства и ЖКХ Хамита Мавлиярова, вопросы сейсмики сегодня особо остро обсуждаются в регионах, где определена балльность (интенсивность сейсмической активности). Минстрой планирует подключить к этой работе и учёных.

Замминистра отметил, что технические решения известны, над ними надо дальше работать, чтобы оптимизировать и увеличивать срок службы сейсмоустойчивых объектов. Работы и методы диагностики, особенно в тех зонах, где ярко выражены такие явления, по его мнению, "на данном этапе достаточны". "Другой вопрос, что надо более современную технику ставить, чтобы более точные данные давать по прогнозам. Эту работу надо вести все время. Техника есть, она совершенствуется, накоплен научный опыт, поэтому и надо выстроить модель, чтобы этим пользоваться и развиваться вместе с коллегами. Возможно, полезно будет учитывать и американский опыт в этой части, и японский — у них требования похожи на наши", — отметил он.

Хамит Мавлияров подчеркнул, что параллельно нужно продолжать диагностику самой сейсмики и поведение в таких зонах объектов, построенных в 1950-1960-х годах и новостроек.

"Эти наблюдения нельзя прекращать, поэтому сегодня с губернатором (Кузбасса Аманом Тулеевым) договорились мы и представителей Кемеровской области тоже приглашаем на следующее совещание на площадке в Алма-Ате (2-3 марта), мы хотим общий опыт использовать и развивать вместе с казахстанскими коллегами, поскольку у них тоже сложились хорошие традиции по сейсмостойкому строительству", — добавил замминистра.

По данным областных властей, треть площади Кузбасса считается сейсмоопасной зоной, там проживает 60% всех жителей региона. В 2017 году в Кузбассе отмечено 128 сейсмособытий, в том числе три с магнитудой от 3 до 4 баллов. В августе 2013 года землетрясение силой 5,3 балла повредило в городе Белово 5,1 тысячи частных и 300 многоквартирных жилых домов, 45 важнейших объектов, в том числе железнодорожный вокзал. Ежегодно на территории области регистрируется более 3 тысяч промышленных взрывов на угольных разрезах. Губернатор Аман Тулеев ранее призывал ученых разработать новейшие научные методы мониторинга и моделирования сейсмической активности, а также оценки влияния промышленных взрывных работ на сейсмическую безопасность.

novokuznetsk.su

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