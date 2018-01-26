В ожидании сюрприза: почему кандидаты в президенты активно едут в Сибирь

Политологи считают, что в грядущих президентских выборах жители сибирского федерального округа внесут интригу. На активную поддержку сибиряков надеются и кандидаты.

К примеру, совсем недавно Ксения Собчак посетила Новосибирск и Омск, накануне Павел Грудинин (кандидат от КПРФ) тоже посетил Новосибирск и заявил, что рассчитывает на 60% голосов жителей Зауралья и Сибири. Но от более точных прогнозов он воздержался, передаёт Тайга.инфо.

Ранее директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что мнение россиян, живущих в СФО, очень отличается от предпочтений жителей остальной страны. Поэтому многие кандидаты и делают ставку на сибирские регионы, в надежде повысить свой рейтинг.

При этом политологи отмечают, что действующий глава государства и кандидат в президенты всё же пользуется в этом регионе устойчивой поддержкой.

Напомним, россияне будут выбирать президента из восьми кандидатов – это глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, лидер «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).