Всё изменчиво: кузбасские синоптики рассказали о паводковой ситуации в регионе

Пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова подчеркнула, что ещё рано делать какие-либо прогнозы по паводковой ситуации в регионе. Очень многое зависит от погоды в марте.

«Пока сказать про прохождение паводка сложно. Всё зависит от погоды в марте. В феврале мы видим, что сильных снегопадов нет. Если всё начнёт активно таять или пройдут обильные дожди, то погода спровоцирует паводок. Если ночи будут морозными, а днём прогреваться воздух, то вода спокойно уйдёт. В зиму мы ушли благополучно. Реки были в средних уровнях. Поэтому никаких критических ситуаций не ожидается», — считает она.

На днях полпред президента РФ Сергей Меняйло предупредил, что в зону подтопления могут попасть около 170 тыс. человек. Кемеровская область тоже находится в зоне риска.