До -33°С: в Кузбассе распространили оперативное предупреждение

По прогнозам синоптиков, на территории Кемеровской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта с порывистым восточным ветром.

Сегодня, 15 февраля, в некоторых районах ожидается снег, средняя дневная температура днём около 0 до -5°С, а в ночные часы до -27°С, местами до -32°С.

В пятницу из-за влияния антициклона осадки прекратятся и похолодает до -20°С, а ночью до -33°С.

В выходные дни характер погоды значительно не изменится. Дневные температуры в пределах -18°С, ночью от -22°С, в некоторых районах -32°С.