У нас всё стабильно: названы лучшие регионы России по качеству жизни

Эксперты составили рейтинг российских регионов по качеству жизни по итогам 2017 года.

Специалисты проанализировали 72 показателя, которые объединены в 11 групп. Это уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Список опубликован на сайте РИА Рейтинг.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Кемеровская область сохранила позицию и осталась на 56-ой строке рейтинга. Наши соседи - Новосибирская область заняла 26-ое место, поднявшись на 2 строчки вверх по сравнению с 2016 годом.

В аутсайдеры попали Республика Тыва (85-е место) и Республика Ингушетия (84-е место).