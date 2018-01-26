Украл более 2 млн рублей: в Кузбассе судят бывшего депутата

В Кузбасс суд рассмотрит уголовное дело по отношению бывшего депутата Совета народных депутатов сельского поселения.
Следствию удалось установить, что ещё в 2011 году гендиректор, учредитель аграрного предприятия и депутат одного из сельских поселений Топкинского района предоставил фиктивные документы о приобретении двух зерносушилок на сумму 4,6 млн руб. в департамент сельского хозяйства.
В рамках целевой программы из бюджета области злоумышленнику вернули половину суммы — 2,3 млн руб.
Когда сотрудники УФСБ России по Кемеровской области узнали о преступной схеме, то возбудили уголовное дело по статье мошенничество.
Сейчас ущерб бюджету области полностью возмещён.
novokuznetsk.su
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