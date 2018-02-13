Для удобства россиян: Греф рассказал, когда начнут торговать деньгами в магазинах

Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф, уже в этом году будет внедрена новая система снятия наличных в магазинах.

Он отмечает, что подобные технологии давно действуют в странах Европы и США.

Технология проста: покупая товар в магазине можно попросить с карты снять больше денег, чем стоит товар, а разницу выдать наличными. После этого подтверждает операцию пин-кодом, а банк, который выпустил карту, одобряет покупку и выдачу средств, передаёт Российская газета.

Но пока неизвестно, кто будет отвечать за порядок «торговли наличными деньгами» в России. Технология пока не раскрывается.

Помимо Сбербанка эту систему хотят внедрить ВТБ и «Русский стандарт».