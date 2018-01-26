Массовое бегство: сколько выпускников уезжают из Новокузнецка

По словам заместителя мэра Григория Вержицкого, ежегодно из Новокузнецка в большом количестве уезжают выпускники в другие города для получения высшего образования.

«Показатели где-то в течение нескольких лет одни и те же - составляют порядка 40%. С одной стороны, я не вижу ничего плохого, что дети обучаются в престижных вузах и получают хорошее образование. Главное, чтобы возвращались», — передаёт слова чиновника ВашГород.ру.

Григорий Вержицкий подчеркнул, что нужно создавать все условия для молодёжи, чтобы они, получив достойное образование, возвращались назад.

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