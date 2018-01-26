Качество ужаснуло: кузбассовцы проверили бензин с известных АЗС

В Белове активисты решили самостоятельно проверить качество бензина на местных АЗС. Результаты проверки неприятно удивили горожан.

По словам автора видео, для проверки были взяты образцы 92-го и 95-го бензина на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл», «Для вас», «Перекрёсток Оил», «Баррель». Практически во всех образцах, представленных автором видео, прибор показал, что число намного ниже от 78 до 81.

Результаты проверки можно увидеть на канале в Ютьюбе.

В Новокузнецке тоже жалуются мэру города на плохое качество бензина. По словам горожанина, на некоторых АЗС недолив составляет от 200 до 300 миллилитров на 10 литров. Также есть вопрос по качеству топлива.