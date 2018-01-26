«Знать, она сильна»: Собчак требует отменить регистрацию Путина на выборах

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак хочет оспорить в Верховном суде регистрацию Владимира Путина в президенты.

Она подчёркивает, что этот кандидат нарушает закон – ведь Путин уже занимал должность президента два срока подряд.

По словам пресс-секретаря светской львицы Ксении Чудиновой, все необходимые документы уже собраны и будут отправлены в ближайшее время в суд.

Как написала Ксения в фейсбуке, Путин и Медведев совершили сговор.

Напомним, Владимир Путин был зарегистрирован кандидатом в президенты 6 февраля как самовыдвеженец. Он с 2000 по 2008 годы был главой России. После этого он стал главой правительства, пока президентом был Дмитрий Медведев. В 2012 году его вновь избрали президентом страны.

Зампредседатель ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что требование Ксении Собчак не имеет оснований, передаёт Независимая газета.

Ранее мы рассказали, что в Новокузнецке все баннеры Путина охраняет полиция.