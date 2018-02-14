Под завесой тайны: Совет Федерации продлил «амнистию капиталов»

С 1 марта в России начнётся второй этап «амнистии капиталов». Решение приняли в Совете Федерации, сообщает «Российская газета».

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года бизнесмены могут задекларировать собственные зарубежные активы и счета без расследования происхождения средств и без уплаты налогов.

Таким способом правительство планирует вывести из тени уже закрытые счета, если они были открыты до 1 января этого года.

Кроме того, декларацию можно будет подать не только по месту жительства, но и в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат Федеральной налоговой службы.

На первом этапе амнистией капитала воспользовалось около 7,2 тысячи человек. Власти ожидают, что второй этап окажется популярнее и в Россию вернётся больше денег, чем ранее. Те, кто уже воспользовался амнистией капитала ранее, могут сделать это повторно.

Напомним, что первый этап "амнистии капиталов" прошел с 1 июня 2015 года по 30 июня 2016 года. На такую декларацию распространялся режим налоговой тайны.

novokuznetsk.su

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