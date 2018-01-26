Волна массовых увольнений: Банк России сократит более 9 тысяч сотрудников

По словам зампреда Банка России Руслана Вестеровского, что к концу 2019 года численность сотрудников ЦБ снизится на 18% до 43 тыс. человек, передаёт RNS. Он подчеркнул, что благодаря такой оптимизации снизятся государственные затраты на их содержание.

«В целом численность сотрудников ЦБ уменьшается. У нас некоторое время назад было 60 тыс. человек, сейчас 52,4 тыс.», — рассказал зампред ЦБ.

Он отметил, что сокращение штата никак не повлияет на качество и скорость работы благодаря автоматизации и цифровизации процессов.

Ранее мы рассказали, что Центробанк сократит до 5 тысяч работников в 2018 году.

Эксперты много раз предрекали массовое сокращение работников благодаря включению в рабочий процесс роботов. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что «цифровая революция» позволит сократить до 700 тысяч чиновников. Уже сейчас идёт массовое сокращение сотрудников ГИБДД.